GÜNCELLEME - Tekirdağ'da tefecilik iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faizle borç para verip silah tehdidiyle senet imzalattırdıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara imzalattırılan 17 senet, 3 tabanca, 118 tabanca fişeği, 2 telsiz, şarj cihazı, bir mağdura ait sözleşme, silah taşıma ruhsatı, CD, 7 polis amblemi ve üzerinde "basın", "polis haberleri gazetesi", "olay yeri haberleri", "ekip haber basın", "polis görev otosu istihbarat müdürü" yazılı kartlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.