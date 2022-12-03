Tekirdağ'da "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 3 ilçede belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 108 uyuşturucu hap, 40 gram eroin, 10 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ö.M, M.D, H.Y, R.O, B.S, M.D, H.K, O.K, K.T, T.Ç, S.S. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



















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