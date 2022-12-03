Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da poyraz nedeniyle bir süredir Marmara Denizi'ne açılamayan balıkçılar, havanın normale dönmesiyle yeniden ava çıktı.

Denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan karideslerle limana dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle güldüğünü söyledi.

Denizde bir haftadır sert rüzgarların etkili olduğunu anlatan Pehlivanoğlu, "Bir haftadır sert hava nedeniyle balıkçılar kıyıda bekliyordu. Havanın düzelmesiyle açıldık. Çok şükür karides çıkıyor. Balıkçılar kıyıya karidesle dönmeye başladı. Bu sene balıkçılar için bereketli geçiyor. Havaların da soğumasıyla karidesin ardından çinekop, istavrit ve hamsi olmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler, bundan sonra karidesin bol bol ağlara takılmasın beklediklerini dile getirdi.

Palamudun ardından küçük balık çeşitlerinin arttığını belirten Dedeler, "Son zamanlarda lodos ve poyraz balıkçıların avlanmasını güçleştirdi. Denize açılmaya başlayan küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle döndü. Balıkçının yüzü karidesle gülmeye devam edecek. İnşallah vatandaşlar da taze ve ucuz balık yemeye devam eder." diye konuştu.





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