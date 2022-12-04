Tekirdağ'da üvey oğlunu tüfekle yaralayan baba gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üvey oğlunu tüfekle vuran baba gözaltına alındı.

Kızılpınar Atatürk Mahallesi 64. Sokak'ta yaşayan Ç.D. (35) ile üvey oğlu Özbek asıllı J.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.D. üvey oğluna tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı J.S, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Şüpheli Ç.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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