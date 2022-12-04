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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇTSO, Teknofest yarışmasına katılım sağlayacak olan Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencilerine makine, teçhizat, yer temini, atölye kullandırılması konularında destek olacak.

Protokolle, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenciler, Teknofest yarışmasına savaşan insansız hava araçları (SİHA) kategorisinde katılacak.



Öğrencilerin makine, teçhizat ihtiyaçları karşılanacak.

İmza protokolünde, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Barış Kocabıyık, ÇTSO Başkanı İzzet Volkan ve öğrenciler yer aldı.

- AFAD gönüllülerine farkındalık eğitimi verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Çorlu ilçesinde AFAD gönüllülerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, online eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerine saha eğitimlerinde hafif arama kurtarma, yangın, ilk yardım, insani yardım ve psikososyal destek konularında bilgilendirme yapıldı. Müdürlük bünyesinde bulunan araçlar da tanıtıldı.

- Müftü Soykök'e ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, müftülük makamında gerçekleşen ziyarette, daha önceki dönemlerde yapılan hizmeteler ve etkinlikler değerlendirildi, gelecek dönemde planlanan faaliyetler görüşüldü.

Müftü Sokkök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

- Hayrabolu'da SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 42 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, kasım ayında 2 bin 42 ihtiyaç sahibine 2 milyon 266 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.





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