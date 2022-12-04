Tekirdağ Adalet Sarayı'nda "Adliye Sosyal Butik" açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türk Kızılay Derneği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında "Adliye Sosyal Butik" açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adalet Sarayı’nda kurulan Adliye Sosyal Butik’in açılışını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Yıldırım, sosyal butikten, denetimli serbestlik kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlüler ve aileleri ile ceza infaz kurumlarında annelerinin yanında kalan çocukların faydalanacağını belirtti.

Vali Yıldırım, "Adalet Bakanlığı ve Kızılay bir araya gelerek ve böyle bir ihtiyacın olduğunu görmüşler. Adliye Sosyal Butik’i hazırlamışlar. Kızılay’ın imkanlarından faydalanmak suretiyle burada denetimli serbestlikten ihtiyacı olanların kullanabilmesi için sosyal market açıldı." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Can, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Kızılay Şube Başkanı Hamiyet Çizen ve adliye personeli katıldı.

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