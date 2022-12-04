A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası hedefine odaklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Takımı olarak play-off turunda karşılaşacakları Sırbistan'ı eleyerek ülke olarak ilk defa Dünya Şampiyonası finallerine katılmak istediklerini söyledi.

Uğur Kılıç, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de oynanan bir müsabakayı izlemek için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine, A Milli Kadın Takımı'nın 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan'la oynayacağı önemli maçlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli takımın Büyük Britanya ile oynadığı iki maçı da farklı kazanarak play-off oynama hakkı elde ettiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'ndan gelen Sırbistan rakibimiz oldu. Sırbistan ile önce Türkiye'de ardından da deplasmanda yapacağımız maçlarda galip gelip, tarihimizde ilk defa Dünya Şampiyonası finallerine katılmak istiyoruz. Gerek teknik ekip, gerek sporcularımız bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkında. İnşallah Türkiye olarak hedeflediğimiz yönde ilerleyeceğiz ve ülke olarak Dünya Şampiyonası'nda yer alacağız."





- "Daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum"





Kılıç, Türk hentbolunda güzel gelişmelerin yaşandığını, lig maçlarında tribünlerin dolu olduğunu gördüklerini aktardı.

Artık insanların hentboldan keyif aldığını vurgulayan Kılıç, "Hentbol her geçen gün daha dikkat çekici, daha ilgi çekici, daha çok medyada yer alan bir spor oluyor. Yavaş yavaş hem camia kulüplerimizin hem de büyük kurum kulüplerinin hentbola girmesiyle, daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Federasyon olarak hentbolun yaygınlaşması için çalıştıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Hentbol bizim için çok kıymetli ve hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz. Tekirdağ'da mesela hentbolla ilgili çok ciddi okul çalışmaları yapılıyor. Tüm Türkiye'de beden eğitimi öğretmenlerinin, özellikle hentbol kökenli öğretmenlerin, müdür ve müdür yardımcısı okul yöneticilerinin takım çıkartmaları için çağrıda bulunuyorum. Onlarla birlikte daha güçlüyüz. Onlarla birlikte istediğimiz hedeflere daha rahat ulaşacağız. Yeni sporcular kazanmak için oralarda takımlar oluşturmalarını istiyorum."

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçları 7-8 Nisan 2023, rövanşları ise 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.