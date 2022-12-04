Tekirdağ'da servis otoparkında çıkan yangında 5 araç zarar gördü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Önerler Mahallesi'ndeki bir firmaya ait servis alanının bahçesinde bakım ve tamir edilmek üzere bekleyen otomobillerin bulunduğu alanda yangın çıktı.



Araçların yanmaya başladığını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sonrası 5 araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.













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