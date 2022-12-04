CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da CHP Tekirdağ İl Başkanlığına Volkan Nallar seçildi.

CHP Tekirdağ İl Kongresi, Süleymanpaşa ilçesi Yeni Salon Düğün Salonu'nda yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Volkan Nallar il başkanlığına seçildi.

Partisinin başarısı için gece gündüz çalışacağını belirten Nallar, en büyük arzusunun partisini iktidar görmek olduğunu ifade etti.

Millet ittifakının ortaklarıyla uyum içerisinde çalışacaklarını aktaran Nallar, "El ele omuz omuza hep birlikte çalışmaya hazırız. Vatandaşların dertlerini dinleyip, genel merkezimizin politikalarını anlatacağız. Herkese söz verdik. Kimsenin elini bırakmayacağız."dedi.

Kongreye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.





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