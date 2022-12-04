Tekirdağ’da lokum yerken fenalaşan kadın öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde lokum yerken fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi'nde oturan Susan Yıldız (85) evinde lokum yediği sırada fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





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