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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da karavandan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA

Tekirdağ'da karavandan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karavandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde bir karavan içerisinden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine getirilen A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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