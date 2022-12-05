Tekirdağ'da karavandan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karavandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde bir karavan içerisinden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine getirilen A.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.



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