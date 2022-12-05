"Leylek Yaşar" havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaklaşık 2 yıldır kentin maskotu haline gelen "Yaşar" isimli leylek, havaların soğumasına rağmen göç etmedi.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği "Leylek Yaşar" her gün kent sakinleri tarafından besleniyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleğin besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışının durduğunu söyledi.

Türkiye'nin leyleklerin önemli üreme alanlarından olduğunu aktaran Şirin, ilkbaharda gelen leyleklerin kışın besin ihtiyaçlarını karşılamak için göç ettiğini vurguladı.

"Yaşar" ismi verilen leyleğin vatandaşlar tarafından beslenmesi nedeniyle göç etme davranışını durdurduğunu anlatan Şirin, "Aslında yapılmaması gerekir, vahşi yaşama müdahaledir ama sonuç itibari ile iyi niyetle leyleğin beslenmesi onun göç etme davranışını durdurmuş gözükmektedir. Hayvanın burada evcilleşme, daha doğrusu burada kalma ve yaşamını sürdürme durumu oluşturmuştur."dedi.

Şirin, göçü beklenen hayvanların, acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.

Türk halkının leylekleri sevdiğini, baharın gelişini simgeleyen leyleklerin genelde elektrik direklerine yuva yaptığını aktaran Şirin, son yıllarda hayvanların elektrik direklerinde zarar görmemeleri için bazı kurumlar tarafından yapılan projelerle daha iyi yuvaların yapıldığını sözlerine ekledi.

- "Ömrü uzun olsun temennisiyle 'Yaşar' ismi verdim"

Leyleğe evladı gibi baktığını aktaran esnaf İlter Çöpoğlu ise leyleğe "Yaşar" ismini kendisinin verdiğini söyledi.

Ömrünün uzun olması için bu ismi verdiğini vurgulayan Çöpoğlu, "Ömrü uzun olsun diye ismini Yaşar koydum. Her gün esnaf ve biz besliyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz. Et ürünlerini çok seviyor. Sahilde balık ağına takılmış. Ayağı biraz incinmiş. Ama şu anda durumu iyi. Bizim bir parçamız oldu. Evlat gibi bakıyoruz. Bütçesi olan gelsin, maşallah boyuna yiyor."dedi.

Tekirdağ sahili ile Süleymanpaşa ilçesindeki bedestende vatandaşlar tarafından beslenen ve ilgiyle karşılaşan "Leylek Yaşar" geçtiğimiz günlerde vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürülmüştü.





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