Tekirdağ'da, "Okullarımız Geri Dönüşümle Kazanıyor" kampanyası başladı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi "Sıfır Atık" projeleri kapsamında, ilçedeki okullarda "Okullarımız Geri Dönüşümle Kazanıyor" kampanyası başlattı.

"Sıfır Atık" projesiyle ilgili 150 kilogram atık pil toplayan Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu'nu ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrenci ve öğretmenlere "Okullarımız Geri Dönüşümle Kazanıyor" kampanyasını anlattı.

Öğrencileri geri dönüşüme verdikleri katkılar dolayısıyla tebrik eden Yüksel, yaptığı açıklamada, okulların geri dönüşüm kampanyalarıyla gelirlerini arttırabileceğini söyledi.

Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 yıldır sıfır atık kampanyası çerçevesinde proje yürüttüklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Projeyle 10 binin üzerinde vatandaşımız "Atma kazan" kartını kullanıyor. Şimdi okullarımıza sıra geldi. Bu sayede okullarımızın ciddi bir gelir elde edebileceğini gördük. "Okullarımız Geri Dönüşümle Kazanıyor" kampanyası başlattık. Her okul gelir elde etmiş olacak. Okullardaki öğrenci sayısına göre toplanacak olan atık miktarı değişiyor.

Biz sadece kağıt ve plastik değil diğer ürünlerle de proje yürütüyoruz. Özellikle kıyafetler noktasında da okullarımızda proje yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl bunu daha da genişleteceğiz. Önümüzdeki yıl okullarımızın sıfır atık projesinden yararlanarak, gelirlerini arttırabileceği çocukların ve gençlerin bu konuyla ilgili bilinmesini istiyoruz."

Yüksel, projede başarılı olmaları durumunda her yıl 10 okul yapabilecek kaynak yaratmış olacaklarını kaydetti.

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