Kapaklı'da aşçılık kursu açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde aşçılık kursu açıldı.



Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Emek Sepeti Üretim Atölyesinde düzenlenen kursu ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.



Çetin, kursa katılanlara teorik ve pratik eğitimler verildiğini söyledi.



İlçede kültür, sanat, mesleki ve spor kursları düzenlediklerini ifade eden Çetin, tüm vatandaşları düzenlenen kurslara davet etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.