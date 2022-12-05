Tekirdağ'da tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikaya yük almak üzere gelen tır sürücüsü S.K. geri manevra yaptığı sırada tırın arkasında duran T.Ö'ye (54) çarptı.

İş yerindekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, T.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

T.Ö'nün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.









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