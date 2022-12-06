Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 bin 108 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Muratlı Caddesi'nde durdurduğu otomobilde yapılan aramada 3 bin 108 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 2 bin 760 lira ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.D. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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