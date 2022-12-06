Tekirdağ'da tekstil atığı kumbaraları sayesinde 5 bin aileye yardım yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Tekstil Atığı Kumbaraları"nda toplanan eşyalarla 5 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım edildi.
Belediye tarafından başlatılan "Sıfır Atık" kampanyası kapsamında, ilçedeki bazı cadde ve sokaklara kumbaralar yerleştirildi.
Vatandaşlar tarafından kumbaralara atılan eşyalar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaştırıldı.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynakların korunmasına ve geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Devam eden kampanyaya destek isteyen Yüksel, şunları kaydetti:
"Kumbaraları ilçemizin birçok noktasına koyduk. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları kıyafetlerini, eşyalarını bu kumbaralara atmalarını istedik. Biz bu kumbaralar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi, çocuklarımızı giydiriyoruz. Bu yıl 5 bin çocuğumuza kıyafet dağıttık. Eğer vatandaşlarımız destek olursa daha fazla çocuğumuza, daha fazla ihtiyaç sahibi aileye burada biriken eşyaları ulaştırabiliriz."