Tekirdağ'da tekstil atığı kumbaraları sayesinde 5 bin aileye yardım yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından "Tekstil Atığı Kumbaraları"nda toplanan eşyalarla 5 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım edildi.

Belediye tarafından başlatılan "Sıfır Atık" kampanyası kapsamında, ilçedeki bazı cadde ve sokaklara kumbaralar yerleştirildi.

Vatandaşlar tarafından kumbaralara atılan eşyalar, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaştırıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynakların korunmasına ve geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Devam eden kampanyaya destek isteyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Kumbaraları ilçemizin birçok noktasına koyduk. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları kıyafetlerini, eşyalarını bu kumbaralara atmalarını istedik. Biz bu kumbaralar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi, çocuklarımızı giydiriyoruz. Bu yıl 5 bin çocuğumuza kıyafet dağıttık. Eğer vatandaşlarımız destek olursa daha fazla çocuğumuza, daha fazla ihtiyaç sahibi aileye burada biriken eşyaları ulaştırabiliriz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.