Tekirdağlı sporcular muaythaide iki şampiyonluk kazandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan 2 sporcu Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda kendi kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'na İnci Dilara Tokgöz ve Yusuf Şenel de katıldı.

Tokgöz ve Şenel kendi kategorilerinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, organizasyondan madalya ile dönen sporcuları tebrik etti.









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