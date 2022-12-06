Trakya'da zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimleri devam ediyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya'da zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı ile raf ve kasa fiyatlarının karşılaştırılmasına yönelik denetimler sürüyor.

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ile temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi konularında da ürünleri inceledi.

Kapaklı'da zabıta ekiplerinin yıl boyunca 1027 denetim gerçekleştirdiği, bu denetimlerde marketlere yönelik 85 idari işlem uygulandığı belirtildi.

Edirne'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde "haksız fiyat artışı"na yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 13 firmadaki 293 ürün incelendi. İncelemelerde, iş yeri sahiplerinden son 3 ayda ürünlere ilişkin alış ve satış faturaları istendi.



Kırklareli'nin ilçelerinde de zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.



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