Malkara'da kısa kısa

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TEKİRDAĞ (AA) - Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Türk Kadınlar Birliği Malkara Şube Başkan Vekili Hülya Gülerman tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı.

Tören, okunan İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarla sona erdi.

-Yamanoğlu'na ziyaretler

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Geçen ay Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Yamanoğlu makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

Yamanoğlu'nu Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, TSO üyelerinden sahibi Seyit Ahmet Türkan, Malkara Belediyesi Meclis üyesi Ramis Özeren, Malkara Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Erol Sertsöz ziyaret edenler arasında yer aldı.

-Eskimeyen Reçeteler ve Ritüeller

TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Çeşmeliler, Kurul Üyesi Emine Ulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Halkbank işbirliğinde düzenlenen Eskimeyen Reçeteler ve Ritüeller Etkinlik programına katılım sağladı.

Edirne'deki bir restoranda düzenlenen etkinlikte Türkiye gastronomisi için yola çıkıldığı, asırların süzgecinden geçerek günümüze ulaşmış olan sofra ve mutfak kültürümüzün dünya çapında bir marka yapılması, Türkiye gastronomisinin marka değerinden güç alınarak ekonomimize gelecekte sağlayacağı faydalar konuşuldu.

Ayrıca anne reçetelerinin toplanarak bir gastronomi mirası oluşturulması, ata tohumlarından zengin bir tohum bankası kurulması, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiyeli personel yetiştirilmesi ve gelecek yıl Göbeklitepe’de kurulması planlanan ve ülke genelindeki gastronomi liselerinin alt yapsını oluşturma fikirleri istişare edildi.​​​​

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