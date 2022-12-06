Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesinin aralık ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uzunlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Uzunlar, alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Gündemde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün konuları, uygulama imar planlarında yapılan değişiklikler ve belediye birimlerinden gelen evraklarla ilgili konular görüşülerek karara bağlandı.

Ayrıca Zafer Mahallesi'nde evi yanan bir vatandaşın evinin yaşam standartlarında iyileştirilmesi, dar gelirli bir vatandaşın da çocuğunun tedavisi için yardım edilmesi kararları alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.