Tekirdağ'da inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat malzemeleri ve çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çanakçı ve Naip mahallelerinde bazı evlerden motosiklet, jeneratör, ilaçlama makinesi, ağaç kesme motoru, matkap ve bir ton demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalanların Y.K. (21), F.Ç. (18) ve E.K. (29) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler Kumbağ Mahallesi'nde yakalandı, çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.











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