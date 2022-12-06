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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA

Tekirdağ'da inşaat malzemeleri çaldığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat malzemeleri ve çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çanakçı ve Naip mahallelerinde bazı evlerden motosiklet, jeneratör, ilaçlama makinesi, ağaç kesme motoru, matkap ve bir ton demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu malzemeleri çalanların Y.K. (21), F.Ç. (18) ve E.K. (29) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler Kumbağ Mahallesi'nde yakalandı, çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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