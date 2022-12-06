Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Vakıflar Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 07 AYT 615 plakalı tıra, Şenol K. idaresindeki 59 ZU 753 plakalı kimyasal madde yüklü kamyon çarptı.

Kamyonda sıkışan Şenol K'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Şenol K, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.