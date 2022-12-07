Tekirdağ tarihinin önemli olayları dijital ortamda yayınlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce arşivler, vatandaşların erişimine açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıllarca resimlerden bilinen tarihin en önemli olayları, video olarak dijital ortama aktarıldı.
Tekirdağ'a ait görüntülerde şu tarihi olaylar yer alıyor:
"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1960'lar, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in Tekirdağ ve Çorlu'yu ziyaretleri 1950'ler, Cumhuriyet tarihinin en büyük pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 1937-1940, Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın Muratlı, Ballıhoca ve Çorlu'da yaptığı ziyaretler 1936, Trakya Manevraları Atatürk Tekirdağ'da 1937"