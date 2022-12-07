Tekirdağ tarihinin önemli olayları dijital ortamda yayınlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce arşivler, vatandaşların erişimine açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yıllarca resimlerden bilinen tarihin en önemli olayları, video olarak dijital ortama aktarıldı.

Tekirdağ'a ait görüntülerde şu tarihi olaylar yer alıyor:



"Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1960'lar, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in Tekirdağ ve Çorlu'yu ziyaretleri 1950'ler, Cumhuriyet tarihinin en büyük pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan 1937-1940, Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın Muratlı, Ballıhoca ve Çorlu'da yaptığı ziyaretler 1936, Trakya Manevraları Atatürk Tekirdağ'da 1937"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.