Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın adının ve fotoğraflarının kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kadir Albayrak'ın adı ve fotoğrafıyla açılan whatsapp ile vatandaşlara çeşitli gerekçelerle mesaj gönderildiği belirtildi.

Söz konusu mesajlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak adına bazı şahıslar tarafından açılan Whatsapp ile Sayın Albayrak'ın fotoğrafı kullanılarak vatandaşlarımıza çeşitli gerekçelerle mesaj gönderildiği tespit edilmiştir. Konu hakkında adli mercilere gerekli suç duyuruları gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlara itibar etmemelerini ve benzer girişimlere maruz kalmaları halinde kurumumuza bildirmelerini rica ederiz."

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