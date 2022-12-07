Tekirdağ NKÜ'de "Farklı Disiplinlerin Gözünden Hz. Meryem" konferansı düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Farklı Disiplinlerin Gözünden Hz. Meryem" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi tarafından "tartışmalı ilmi toplantılar" kapsamında fakülte konferans salonunda düzenlenen programın yöneticiliği İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Kara yaptı.

Konferansta, Doç. Dr. Yakup Yüksel, "Tefsir Kaynaklarında Hz. Meryem", Dr. Öğretim Üyesi Hızır Yağcı, "Hadis Kaynaklarında Hz. Meryem" Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gözütok Tamdoğan, "İslam Tarihi Kaynaklarında Hz. Meryem" ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Temiztürk "Yahudi ve Hıristiyan Kaynaklarında Hz. Meryem" konularında sunum yaptı.

Konferansa, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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