Tekirdağ Müftülüğünde tanışma ve istişare toplantısı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Müftülüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları ve Gençlik Merkezleri'nde görev yapan manevi danışmanlara yönelik tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, İl Müftüsü Mustafa Soykök, müftü yardımcıları Melek Karakaş ve Yusuf Bektaş, müftülük personeli ve manevi danışmalar katıldı.

İl Müftüsü Soykök, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülük olarak gençlere ulaşmak, onların dertleriyle dertlenmek, manevi değerlerini ve morallerini arttırmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalışacaklarını ifade etti.

İl müftü yardımcıları Karakaş ve Bektaş toplantı sonunda manevi danışmanlarla tecrübe paylaşımı ve fikir alışverişinde bulundu.





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