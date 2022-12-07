Papağan "Lara" ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 63 yaşındaki Hüseyin Alkaya, "Lara" ismini verdiği ve omuzunda taşıdığı papağanıyla sokaklarda ve sahilde geziyor.

Alkaya, 5 yıl önce yavruyken alıp beslediği papağana "Lara" ismini verdi.

Evde baktığı ve elleriyle beslediği papağan, Alkaya'ya alıştı. Bir yıl önce dışarı çıkarken sahibinin omzuna konmaya başlayan papağan, artık Alkaya'nın omzundan ayrılmıyor.

Alkaya, günlük işlerini halletmek için dışarı çıktığında papağanı da omzunda duruyor. Papağanı sahibinin omzunda görenler ikilinin kurduğu dostluğa şaşırıyor.

- "Yemini yedikten sonra dışarıya çıkmak istiyor"

Hüseyin Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, papağanın ellerinde büyüdüğünü söyledi.

Papağanı olmadan dışarıya çıkmadığını belirten Alkaya, "2017'den bu yana dostluğumuz devam ediyor. Kafesi açık bırakıyoruz bir zaman sonra kendiliğinden giriyor. Evde yemini yedikten sonra canı sıkıldı mı 'dışarı çıkartın' diye huysuzlanıyor. Omzumda pazara, markete, şehir merkezine gidiyorum. Omzumdan kaçmaz. İnsanlar şaşırıyorlar, 'ne biçim kuş diyorlar', fotoğraf çekiyorlar. Sosyal medyaya da fotoğraflarını koydular." dedi.

Papağanı ile arasında güzel bir bağ oluştuğunu belirten Alkaya, "Bazen kuşu satın almak isteyenler oluyor. 10 bin lira veren oldu. Milyarları versen bunu vermem, bu benim hayatım canım dedim. Sabah akşam çıkartıyorum, böyle canı sıkılmasın, stres yapmasın diye. Benden uzun süre ayrı kalınca hemen huysuzlanıyor." diye konuştu.





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