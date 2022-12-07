İş yerinin duvarlarını müşterilerinin yazdığı yüzlerce not süslüyor

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TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'daki dükkanında çiğ köfte satışı yapan Gökhan Sakar, müşterilerinin duygu ve düşüncelerini paylaştıkları notları dükkanın duvarlarında sergiliyor.

31 yaşındaki Gökhan Sakar, AA muhabirine, dükkanını bir sene önce açtığını söyledi.

İş yerine gelenlerin masaların üzerine konulan küçük kağıtlara notlar yazarak duvara yapıştırdığını anlatan Sakar, herkesin durumu ilgi ve memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sakar, ilk notu kendisinin yazdığını belirterek, "İşletmem olduğunda böyle bir şey yapmayı çok istiyordum. Dükkanı açmamla bu uygulamayı başlattım. Duvarların yüzde 90'ı not kağıtlarıyla dolmuş durumda." dedi.

Sakar, müşterilerin hayallerini ve duygularını not kağıtlarına döktüğünü, dışarıdan görenlerin de merakla içeri girdiğini dile getirdi.

Gelen her müşterinin duvardaki yüzlerce notta yazılanları merak ettiğini aktaran Sakar, "Her gelen 'Bu nedir?' diye soruyor. Ben de onlara anlatıyorum. Onların da hoşuna gidiyor. Müşteriler burada oturup yemeklerini yerken hem notları okuyor hem de kendi yazdıklarını asabiliyorlar." diye konuştu.

- Yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor

Müşterilerden Onur Özkan, iş yerinin önünden gelip geçerken duvardaki notları gördüğünü ve merak ederek içeri girdiğini anlattı.

Özkan, yemeğini yedikten sonra kendisinin de duygularını yazdığı kağıdı duvara yapıştırdığını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Gamze Bal da yemek yedikten sonra düşüncelerini küçük notlara yazmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Müşterilerden Sıla Göl, notlara baktığında birçok kişinin güzel cümlelerini gördüğünü, yazdığı cümlelerden sonra kendisini huzurlu hissettiğini kaydetti.





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