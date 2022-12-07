Tekirdağ'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki halı yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.



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