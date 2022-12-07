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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA

Tekirdağ'da halı yıkama fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki halı yıkama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki halı yıkama fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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