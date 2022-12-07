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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda yaralı ve hasta hayvanın sağlığına kavuşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'daki tek veteriner röntgen cihazına sahip hayvan bakımevi olduklarını söyledi.

2022 yılında 3 bin 252 sokak hayvanını tedavi ettiklerini, 662 sokak hayvanına cerrahi müdahalede bulunduklarını belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:



"458 kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdik. Şah kartalından kedi ve köpeğe kadar nice sahipsiz canlıya müdahalede bulunarak onları sağlıklarına kavuşturan Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi ekibimize teşekkür ederim. 'Yeni Bir Başlangıç' projemiz kapsamında ise 152 canımızı yeni aileleriyle buluşturarak sahiplendirdik." dedi.

- Ergene Belediyesi öğrencilere "sıfır atık" eğitimi verdi

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki okullarda sıfır atık, çevreyi koruma bilinci, ambalaj atıklarının geri dönüşümü konularını içeren eğitimler veriliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimler sayesinde öğrencilerde çevre bilincinin oluşması ve geri dönüşümün öneminin aşılanmasının hedeflendiğini belirten Yüksel, "Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol birimlerimiz projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması amacıyla okullarda öğrencilerimize çevre konusunda eğitimler vermektedir. Öğrencilerimize temiz çevre bilincini aşılamak ve bu bilincin artmasını sağlamak amacıyla eğitimlerimiz devam edecektir." dedi.





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