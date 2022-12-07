Tekirdağ Valisi Yıldırım Malkara'da toplantıya katıldı, ziyaretlerde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde halk toplantısına katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek amacıyla Gözsüz Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, talep ve şikayetleri not aldı, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için talimat verdi.

Ardından Malkara Devlet Hastanesini ziyaret eden Yıldırım, Başhekim Onur Durgun'dan hastane hakkında bilgi aldı. Yıldırım, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti, çocuklara oyuncak verdi.

Vali Yıldırım, bir peynir firmasının sahibi iş insanı Adnan Sungur tarafından yaptırılan Ünal Peynircilik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yıldırım, annesi vefat eden Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra Yörük Mahallesi'nde girişimci kadınlar öncülüğünde açılan Üretim ve Sanat Mektebi'ni gezen Yıldırım, Yörük İlkokulunu da ziyaret etti.

Yıldırım, Kıbrıs gazisi Aziz Yavaş ile bir araya gelerek, Yavaş ve ailesi ile yakından ilgilendi.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım, "Milletimizin ve ülkemizin varlığını devam ettirmesi, topraklarımızın vatan kılınması, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasını ve milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamasını sağlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir." dedi.

Vali Aziz Yıldırım'a Malkara programında İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve ilçe protokolü eşlik etti.

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