Kadınlardan beklentinin fazla olmasının evliliklerde probleme yol açtığı uyarısı

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TEKİRDAĞ (AA) - Penn State Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Başkanı Prof. Dr. Şenel Poyrazlı, kadınlardan beklentinin fazla olmasının evliliklerde probleme neden olduğunu söyledi.

ABD'de aile terapistliği de yapan Prof. Dr. Poyrazlı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Psikoloji Topluluğu tarafından düzenlenen "Kültüre Duyarlı Psikolojik Yardım ve Mikro-Saldırılar" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın ardından AA muhabirine açıklama yapan Poyrazlı, evliliklerde görülen problemlerin benzer özellikler taşıdığını belirtti.

Günümüzde evliliklerde her iki kişinin de çalışmak zorunda olduğunu anlatan Poyrazlı, "50 yıl önce bir kişinin çalışması ve geliri bütün aileye yetebiliyordu. Genellikle erkek eş çalışıyordu, kadın eş çocuklarına bakıyordu. Artık her iki eşin de faturalara yetişebilmeleri için çalışması gerekiyor. Ama kadınlarımız ne yazık ki şununla karşı karşıya. Gidip bir vardiya çalışıyorlar 8 saat, sonra ikinci vardiya diyoruz İngilizcede buna, ikinci vardiyayı çalışıyorlar." dedi.

Poyrazlı, evliliklerde kadınların üzerinde büyük bir beklenti oluşturulduğunu dile getirdi.

Kadınların çocukların bakımı, bulaşık, yemek, mutfakta masanın kurulması, çocukların ödevi ve çocukların yatağa hazırlanmaları gibi konularda ağır yükün altında olduklarını vurgulayan Poyrazlı, şunları kaydetti:

"Hem Amerika'daki hem Türkiye'deki erkek eşler, onları suçlamıyorum, büyütülmeleri ile ilgili bir şey. Ne yazık ki yeterince eğitmiyoruz. Karşısındakinin nerede, ne zaman ne ihtiyacı var, ne zaman el uzatıp, yardım edeyim, bana düşen sorumlulukları yerine getireyim, bu farkındalığı geliştiremedikleri için eşlerinin şikayetlerini anlayamıyorlar. Terapi ve danışmaya geliyorlar. Biz de ikisinin arasında empati geliştirme, birbirilerini anlayabilme becerilerini yükseltmeye çalışıyoruz. Genel anlamda problem, kadınların üzerinde beklentinin çok olması. Kadınlar evliliklerde birçok rolü üstlenmek zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki günün sonunda yoruluyorlar."





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