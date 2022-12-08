Tekirdağ'da bir kişi otomobilden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi otomobilden hırsızlık yapmaya çalışırken gözaltına alındı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki otomobillerin kapılarını zorla açmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Sokakta kontrollerini sürdüren ekipler, bir otomobilin arka koltuğunda el feneri ve tornavida ile oturan U.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.













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