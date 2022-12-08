Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli otomobillere yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Durdurulan otomobillerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.





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