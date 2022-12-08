Tekirdağ Şehir Hastanesinde 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği, hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Kentte 13 Kasım 2020'de açılan ve 5 Aralık'ta hasta kabulüne başlayan Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da hasta kabul ediyor.

Hastanenin başhekimi Lütfi Çağatay Onar, AA muhabirine, hastanede 2 yılda 2 milyon 800 bin hastaya hizmet verildiğini söyledi.

Şehir hastanesinin 2 yıldır Tekirdağ ve Türkiye'nin birçok kentinden hasta kabul ettiğini belirten Onar, "Örneğin Erzurum'dan, Gaziantep'ten gelen hasta sayısı 500'ün üzerinde. Adana'dan gelen 600'ün üzerinde hastamız var. Bunun dışında Osmaniye'den, Bartın'dan, Sinop'tan bu ikamet adreslerinden hastalarımızın sayısının da toplam hasta sayısının beşte biri kadar olduğunu söylemek mümkün." dedi.

Onar, hastanenin, bölgenin "sağlık üssü" gibi çalıştığını dile getirdi.

- Yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriliyor

Yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiklerini anlatan Onar, "Balkanlar'ın yanı sıra Kuzey Afrika'dan, Libya'dan, Mısır'dan, yine Irak'ın kuzey bölgesinden, bunun dışında İran'dan, Özbekistan'dan, Rusya'dan, Moldovya'dan, Romanya'dan gelen hastalarımız var." diye konuştu.

Onar, şehir hastanesinin salgın sürecinde sağlıkçılara nefes aldırdığını vurgulayarak, "Şehir hastanelerinin gelişmiş bir sağlık altyapısı, standardın çok üstünde bir otelcilik hizmeti var. Bunun dışında hastaların ev konforu ortamı olduğunu söylemek mümkün. Doktor arkadaşların da yine çalışmaları esnasında kendilerini rahat hissettiğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Şehir hastanesinin her yıl daha fazla kişiye hizmet vereceğinin altını çizen Başhekim Lütfi Çağatay Onar, şunları kaydetti:

"Özellikle gastrointestinal cerrahi, onkolojik cerrahi ve kardiyovasküler sistem cerrahisinde kurumumuzun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yeni açılan kurumlar genelde illerinde başarılı olmuş doktorları toplamasıyla biliniyor. O yüzden daha evvel çalıştıkları illerden de alışkanlıkla hastaların hekimlerimizi takiben Tekirdağ Şehir Hastanesine geldiğini söylemek mümkün. Memnuniyet anketlerimizde hasta memnuniyet oranı yüzde 95'in üzerinde. Hatta yüzde 98'in üzerinde olduğunu söylemek mümkün."









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