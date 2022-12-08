Tekirdağ'da şehit öğretmenlerin fotoğrafları sergilendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.



Ural Özyiğit Anaokulu öğretmenleri, aralarında Ayşenur Alkan, Neşe Alten, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz'ın da yer aldığı 24 şehit öğretmenin fotoğraflarını bir araya getirdi.

Şehit öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan sergi, okulun toplantı salonunda açıldı.

Sergide, öğretmenlerin farklı okullarda görev yaparken soba yakıp, duvar boyarken çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor.

Okulun müdürü Ayça Karakuş, AA muhabirine, sergiyi gezen herkesin çok güzel duygularla okuldan ayrıldığını söyledi.

Şehit öğretmenlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Karakuş, şöyle konuştu:

"Dışarıdan bakılınca öğretmenler tahtanın karşısında çocuklarla vakit geçiriyor gibi görünüyor ama işin aslı öyle değil. Bu meslek için şehit olmuş çok sayıda öğretmen var. Bu sergide öğrencileri için mücadele eden ve şehit olan öğretmenleri göstermek istedik. Öğretmenlik sadece sınıfta ders vermekle bitmiyor. Diğer fotoğraflarla da bu mesleğin gönüllülük işi olduğunu göstermek istedik. Sergide Başöğretmen Atatürk'e de yer verdik."

Okulda görev yapan öğretmen Nilay Esen de öğretmenliğin çok değerli bir meslek olduğunu, sergiyi gezen herkesten güzel geri bildirimler aldıklarını ifade etti.

Sergi 12 Aralık'a kadar açık olacak.





























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