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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İktisat Topluluğu tarafından "Mezuniyet Sonrası Kamuda Kariyer" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Bayraktar konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Bayraktar, öğrencilere kamu sektöründeki iş olanakları hakkında bilgiler vererek, mezuniyet sonrası kariyer hedeflerine yönelik önerilerde bulundu.

Konferansa, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Yıldırım, konferans sonunda Bayraktar'a katılım belgesi verdi.

- CHP Tekirdağ İl Başkanı Nallar mazbatasını aldı

CHP Tekirdağ Olağan Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Volkan Nallar, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

CHP il teşkilatıyla Tekirdağ Adliyesine giden Nallar, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, il başkanlığı görevinin partisi için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Nallar, mazbatasını şeref ve onuruyla taşıyacağını ifade ederek, "CHP'ye partili arkadaşlarımla en iyi şekilde hizmet edeceğim. Seçime kadar durmayacağız. Gerekirse 6 ay sabah akşam çalışacağız. Her şey çok güzel olacak inşallah. Tekirdağ'da kaybettiğimiz ilçe belediyelerini yeniden kazanmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Mazbata törenine Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve partililer katıldı.













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