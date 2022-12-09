Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentin Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyonlar yapıldı.



Bu adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 30 gram esrar, 70 kök Hint keneviri, 17 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 8 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.P, S.P, Ö.P, F.K, F.M, Y.Ş. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.