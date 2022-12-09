Tekirdağ Müftülüğünce seminer düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Müftülüğü, il genelinde görev yapan bayan personele yönelik seminer düzenledi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftülük Konferans Salonu'nda, gençlik çalışmalarının daha verimli olması için düzenlenen seminere İl Müftüsü Mustafa Soykök, Müftü Yardımcısı Melek Karakaş ve Müftülük personeli katıldı.

İl Müftüsü Soykök ve Karakaş seminerde konuşma yaptı.

Seminerde Manisa İl Müftülüğünde görev yapan vaiz Nesibe Şimşek ve Keziban Dut, gençlik koordinatörü Mukaddes Dilbaz, manevi danışman Aynur Yürük, gençlik çalışmalarının ve gençlik hizmetlerinde bulunmanın önemi, gençlik hizmetlerinde eğitim ve iletişim metotları, gençlik çalışmalarında teşkilatlanma, gençlik hizmetlerinde hizmetin hafızası, KYK ve Gençlik Merkezlerinde manevi danışmanlık hizmetleri konusunda sunum yaptı.

Seminer, il ve ilçelerde yapılabilecek gençlik çalışmalarının görüşülmesinin ardından sona erdi.





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