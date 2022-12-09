Dijital ortama aktardığı görüntülerle anıların silinmesini önlüyor

Bu besinleri yerken bir daha düşünün

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan Sibel Yücekaya, eski video kasetlerdeki görüntüleri dijital ortama aktararak anıların kaybolmasını önlüyor.

Yücekaya, Sinemalar Sokağı'ndaki dükkanında, AA muhabirine, yaklaşık 23 yıldır görüntüleri dijital ortama taşıdığını söyledi.

Bazı kasetlerde görüntülerin silinebildiğine işaret eden Yücekaya, "Bu kasetleri ilk önce deniyoruz. Daha sonra kasetlerin temizliği yapılıyor. Temizlenip tamiri yapıldıktan sonra günümüz teknolojisine geçiriyoruz." dedi.

Bu işi yaparken çok güzel anılar biriktirdiğini belirten Yücekaya, "Hem sevinç hem de duygu dolu anlar yaşadım." diye konuştu.

Yücekaya, unutamadığı bir anısını şöyle anlattı:

"Çok duygulandığım kasetler var. Kaseti getiren kızımızın babası vefat etmiş. Babasını görmemiş. Bize getirdiği kaset selden dolayı balçık içindeydi ve çamurluydu. Biz de bunu nasıl kurtarabiliriz diye düşündük. Bir aparat yaptık. Kaseti yıkadık, temizledik. Yüzde 99 kasetteki görüntüleri aktardık. Kızımız hayal ettiği babasını gördü. Bu mutluluğu görmek bizi de çok mutlu etti."

- "Dijital ortama aktardığımda yüzlerindeki sevinç beni çok mutlu ediyor"

Yücekaya, müşterilerin kasetleri ilk başta umutsuz şekilde getirdiklerini ve görüntülerin kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını ifade etti.

Müşterilerin büyük bölümünün görüntülere ulaşılamayacağı kaygısını taşıdığını vurgulayan Yücekaya, şunları kaydetti:

"İşimi özenle yaptığımı anlatıyorum. Kasette var olan görüntüleri tespit edip, bunu dijital ortama aktardığımda yüzlerindeki sevinç beni çok mutlu ediyor. İşin maddi boyutu bir tarafa görüntüleri tekrardan izleyebilecek olmaları karşısında bana dua ediyorlar. Böyle olunca kendimi hem mutlu hem de işin hakkını verdiğim için huzurlu hissediyorum."

Yücekaya, görüntüleri talebe göre flaş bellek ya da CD'de müşterilere teslim ettiğini söyledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.