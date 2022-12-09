Tekirdağ'da "5. Geleneksel Lezzet Şenliği" düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen "5. Geleneksel Lezzet Şenliği"nde, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Fransa ve Yunanistan'dan lise öğrencileri en iyi yemeği yapmak için yarıştı.

Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde, Süleymanpaşa Belediyesinin desteğiyle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte, 9 ekip 20 çeşit yemek yaptı.

Yarışmada Bulgaristan'dan gelen öğrenciler birinci oldu. İkinci ve üçüncülüğü ise Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi.

Öğrencilerin yaptığı yemekler, daha sonra katılımcılara ikram edildi.

Lisenin Müdürü Oğuz Günaçan, AA muhabirine, öğrencilerin çok güzel yemekler ortaya çıkardığını söyledi.

Öğrencilerin yaptığı yemekleri alanında uzman jürilerin değerlendirdiğini belirten Günaçan, "Aynı mesleği yapan ama farklı ülkelerden olan öğrencileri yemek yarışmasında buluşturduk. Bu etkinlikle ortak değerlerde farklı kültürleri buluşturmuş olduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bir bütünlük ortaya çıkarttık." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.