Tekirdağ'da "5. Geleneksel Lezzet Şenliği" düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen "5. Geleneksel Lezzet Şenliği"nde, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Fransa ve Yunanistan'dan lise öğrencileri en iyi yemeği yapmak için yarıştı.
Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde, Süleymanpaşa Belediyesinin desteğiyle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şenlikte, 9 ekip 20 çeşit yemek yaptı.
Yarışmada Bulgaristan'dan gelen öğrenciler birinci oldu. İkinci ve üçüncülüğü ise Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elde etti.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri tarafından madalya verildi.
Öğrencilerin yaptığı yemekler, daha sonra katılımcılara ikram edildi.
Lisenin Müdürü Oğuz Günaçan, AA muhabirine, öğrencilerin çok güzel yemekler ortaya çıkardığını söyledi.
Öğrencilerin yaptığı yemekleri alanında uzman jürilerin değerlendirdiğini belirten Günaçan, "Aynı mesleği yapan ama farklı ülkelerden olan öğrencileri yemek yarışmasında buluşturduk. Bu etkinlikle ortak değerlerde farklı kültürleri buluşturmuş olduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bir bütünlük ortaya çıkarttık." dedi.