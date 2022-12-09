Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı yapılıyor.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için yapılan sınavlar devam ediyor.

Sınavlara her ay toplam 5 bin öğrenci katılıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde yapılan sınav sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, deneme sınavlarını öğrencilere fırsat eşitliği sağlanması amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Bugün sınavlara 2 bin 300 lise öğrencisinin girdiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:



"Sadece lise son sınıflarımız değil, aynı zamanda 8. sınıflarımız da deneme sınavına girdi. Çocuklarımızı hem lise hem de üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Süleymanpaşa'nın gençlerinin öncelikle Trakya'da sonra Türkiye'de hatırı sayılır iyi üniversiteleri kazanan bir ortalamayı yakalamasını istiyoruz. Bu işin tabi bir de mali boyutu var. Özellikle ailelerimizin bu konuyla ilgili biraz da olsa üzerinden yükü almak istiyoruz. Çünkü her sınavın bir maliyeti var. Onu da belediye olarak üstleniyoruz."





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