Devlet Tiyatroları "Bizim Yunus" adlı oyunu Tekirdağ'da sahneledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, "Bizim Yunus" adlı oyunu, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluşturdu.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği "Bizim Yunus" adlı oyun Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Dekoru Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Karasaç, ışık tasarımı Mustafa Bal ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda, "yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işlendi.

Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy canlandırdı.

Oyunu Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.





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