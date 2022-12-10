Tekirdağ'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilere yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Ekiplerce 2 ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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