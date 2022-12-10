Tekirdağ'da balık ölümlerinin yaşandığı Yuvalı Deresi'nde atık suya rastlanmadı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Ergene ilçesinde balık ölümlerinin yaşandığı Yuvalı Deresi'nde atık suya rastlanmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, deredeki incelemede suyun üzerinde ve kenarında az miktarda ölü balık görüldüğü, kirlilik oluşturacak belirgin bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Dere suyundan müdürlük personeli gözetiminde alınan numunelerin akredite laboratuvar tarafından parametrelerine bakıldığı aktarılan açıklamada, suyun pH'ının kabul edilebilir aralıkta (6-9) olduğu, çözünmüş oksijen miktarının da balık popülasyonun yaşamlarını devam ettirebilmesi için yeterli düzeyde olduğu (4-15 mg/l) kaydedildi.

Dereden alınan denetim numunesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen parametrelere göre analiz edilmek üzere akredite laboratuvara teslim edildiği, analiz raporunun değerlendirilmesi neticesinde derede endüstriyel bir kirlilik olup olmadığının tespit edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dereye yapılmış veya halihazırda yapılmaya devam eden herhangi bir illegal atık su deşarjı olup olmadığını tespit etmek üzere dere boyunca gerekli incelemeler yapılmış olup yapılan incelemede herhangi bir illegal atık, atık su deşarjına rastlanılmamıştır. Dere güzergahı üzerinde bulunan tüm fabrikalardan denetim personellerince atık ve atık su konulu denetimler gerçekleştirilmiş olup, atık su arıtma tesisleri çıkışından denetim amaçlı atık su numuneleri alınmıştır. Akredite laboratuvarlara gönderilen atık su numunelerine ait analiz sonuçlarının müdürlüğümüze sunulmasına istinaden gerekli iş ve işlemler tarafımızca yürütülecektir. Ayrıca Yuvalı Deresi ve kollarındaki evsel, endüstriyel, zirai kaynaklı kirliliğe neden olabilecek tüm kaynakların denetimi titizlikle devam etmektedir."

Yuvalı Deresi'nde 8 Aralık'ta ölü balıkların kıyıya vurması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.





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