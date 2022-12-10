TRAKYAKA ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği arasında protokol imzalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği arasında "drone eğitimi" protokolü imzalandı.

Ajansın toplantı salonunda düzenlenen programda, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın protokolü imzaladı.

Dernek üyesi basın mensupları eğitim kapsamında 6 gün boyunca 36 saat eğitim alacak. Eğitim sonundan katılımcılara sertifika verilecek.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek konusunda destek olduklarını söyledi.

Trakya'da STK'lar ve kamu kurumlarının daha iyi hizmet sunabilmesini amaçladıklarını ifade eden Şahin, "Projenizi bize sundunuz, biz de kabul ettik. İlerleyen dönemlerde bu eğitimin devamını sağlayabiliriz ve mümkün olursa derneğinize bir drone vererek katkı sağlamak isteriz. İhtiyacı olan herkes sizin derneğinizden faydalansın." dedi.

Dernek Başkanı Yalçın da projenin gazetecilere katkısı olacağını dile getirdi.

Yalçın, teknolojinin her gün geliştiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu noktada meslektaşlarımız değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurması adına drone eğitimi projesini hayata geçirmek istedik. Bu projede Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak hareket ettik. Öncelikle TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ekibine yardımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Eğitimin gazeteci arkadaşlarımıza güzel katkısı olacağını düşünüyoruz. Basın mensuplarımız için her zaman güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz."









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