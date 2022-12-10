Tekirdağ'da kaçak üretilen 525 litre içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ve Ergene ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 2 ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, kaçak üretilen 375 litre şarap ve 150 litre rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili A.İ.F. ve İ.B. gözaltına alındı.









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