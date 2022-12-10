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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da kaçak üretilen 525 litre içki ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da kaçak üretilen 525 litre içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ve Ergene ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 2 ilçede belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, kaçak üretilen 375 litre şarap ve 150 litre rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili A.İ.F. ve İ.B. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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