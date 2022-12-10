Tekirdağ'da aşçı adayları derste öğrendiklerini mutfakta pekiştiriyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla lise öğrencilerinin yaptığı yemekler, yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaştırılıyor.

Kentte okul öncesi, taşımalı ve okul pansiyonlarında kalan öğrencilere her gün sıcak yemek hizmeti veriliyor. Derste aldıkları eğitimleri yemek yaparak pratiğe döken öğrenciler, mesleki açıdan da geleceğe hazırlanıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri de bazı anaokulu, ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklar için haftanın 5 günü öğle yemeği hazırlıyor.

"Geleceğin aşçıları"nın yetiştiği okulda öğrenciler, usta öğreticiler nezaretinde birbirinden güzel yemekler yapıyor.

Öğrencilerin yaptığı yemekler kentteki bazı kurumlara da dağıtılıyor.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AA muhabirine, il genelindeki lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerden 5 bin civarında öğrencinin ücretsiz yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin derste aldıkları eğitimleri yemek yaparak pratiğe döktüğünü ve mesleki açıdan da geleceğe hazırlandıklarını ifade eden Ulusan, şöyle devam etti:

"Bu yıl ilk defa ana okullarımızdaki öğrencilerimizin bir kısmına beslenme desteği sağlanıyor. Okullarımızın pansiyonlarında kalan öğrencilerimize de beslenme desteği sağlıyoruz. Bu yemeklerin büyük bölümü okullarımızın yiyecek, içecek bölümlerindeki öğrenciler tarafından yapılıyor. Öğrenciler mutfaklarda hijyenik, güvenli bir şekilde öğretmenleri ve usta öğreticilerin gözetiminde üretim yapıyor."

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oğuz Günaçan da sadece kendi öğrencilerin her gün 1500 kişi için 3 çeşit yemek yaptığını dile getirdi.

Günaçan, öğrencilerin önemli deneyimlerini okulun mutfağında kazandıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin yaptığı bu üretim aynı zamanda ekonomik değere dönüşmekte. 7 özel sektör firmasına da öğle yemeği hizmeti veriyoruz. Bunun yanında Valilik, kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, defterdarlık ve vergi dairesinin öğlen yemekleri de okulumuz tarafından üretiliyor." diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Handan Demirtaş ise okulda öğrendiklerini mutfakta uygulama imkanı bulduğunu aktararak, "Burada öğrendiklerimin ileride mesleğim için bana çok katkısı olacaktır. " dedi.





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