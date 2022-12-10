Malkara Motor Sporları Derneğinin hedefi, gençlerin sosyalleşmesini sağlamak

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Motor Sporları Derneği Başkanı Yusuf Girgin, gençleri spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Girgin, AA muhabirine, gençlerin bir araya gelerek kaynaşması, sosyalleşmesi ve spora yönelmesi için dernek kurduklarını belirtti.

Bu kapsamda Trakcarsclub tarafından Çorlu Fuar Alanı'nda düzenlenen Marmara Fest 4 etkinliğine katıldıklarını ve birden fazla başarıya imza attıklarını belirten Girgin, şöyle konuştu:

"Motor sporları ve modifiye konusundaki ön yargıları ortadan kaldırmak, hem de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, daha fazla sosyalleştiği etkinlikler düzenleme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde düzenlenen motor sporları yarışmalarına katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize ve daha fazla genç kitlelere ulaşacağımıza inanıyoruz."



Derneğin başkan yardımcısı Zafer Topal da ülke genelinde yapılan yarışma ve fuarlara katıldıklarını belirterek, "Buralarda birçok kupa ve ödüller kazandık. Malkara Motor Sporları Derneği olarak Türkiye'de bu işe gönül koyduk. Bu platformda Tekirdağlı gençler olarak biz de varız." dedi.





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